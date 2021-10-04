Задержание Саакашвили грозит очередным кризисом для Грузии, - The Washington Post

С тех пор, как Грузия обрела независимость от Советского Союза в 1991 году, страна пытается получить полноправное членство в европейских и трансатлантических организациях. Очередные выборы в Грузии прошли в критический момент: демократические институты находятся под серьезным давлением. На страну надвигается очередной кризис. В пятницу местные власти объявили, что арестовали экс-президента Михеила Саакашвили.

Об этом пишет The Washington Post, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Саакашвили пришел к власти во время "Революции роз" 2003 года, которая пыталась уничтожить коррумпированный режим-предшественник. Саакашвили и группа реформаторов начали модернизацию страны.

Однако Саакашвили также оказался очень поляризованной фигурой и проявлял недостаточно толерантности к критике или оппозиции.

Прогресс Грузии остановился после российского вторжения в 2008 году, которое, в свою очередь, было спровоцировано конфликтом в районе Южной Осетии. Через тринадцать лет Россия все еще контролирует часть территории Грузии.

Но война не уничтожила демократию в стране. После окончания срока Саакашвили покинул пост президента, обеспечив мирный переход власти. К этому партия "Грузинская мечта", созданная Бидзиной Иванишвили, уже "захватила" парламент и правительство.

Режим Иванишвили вскоре превратился в режим "анти-Саакашвили", и новые лидеры начали месть против бывших реформаторов. Саакашвили покинул страну и переехал в Украину, где ему было предоставлено гражданство в обмен на обещание помочь осуществить реформы. Но это не сработало, а отношения Саакашвили с правительством в Киеве ухудшились.

Между тем политические разногласия в Грузии неуклонно углубляются. Такая политическая поляризация поставила под угрозу не только движение страны к демократии, но и продолжение экономических реформ. Отношения с Россией стали еще более напряженными.

Весной 2021 года президент Европейского совета Шарль Мишель начал посредническую работу, направленную на преодоление наиболее разрушительных аспектов событий, произошедших после выборов 2020 года. При поддержке США была достигнута договоренность, которая дала надежду на новое начало, но успех оказался неуловимым.

"Грузинская мечта", которая до сих пор является руководящей партией, отказалась от частей договоренностей, а "Единое национальное движение", партия, которую в свое время основал Саакашвили, также продемонстрировала ограниченный энтузиазм к соглашению.

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Субботние выборы сопровождались привычными обвинениями в нарушениях. В лучшем случае, усилия по восстановлению демократического пути страны начнутся по-новому. В худшем случае может начаться новая фаза разрушительной поляризации.

Судьба Саакашвили, вероятно, повлияет на то, что произойдет дальше. Грузинский суд приговорил его по обвинению в злоупотреблении властью. Частично, обвинения, выдвинутые против Саакашвили, выглядят политически мотивированными, даже если за ними может скрываться существенное основание.

Теперь правительство Грузии должно показать, что может поддерживать верховенство права. Саакашвили может получить возможность защищаться на справедливом судебном разбирательстве под пристальным международным наблюдением.

ЕС, действуя в тесной координации с Соединенными Штатами, должен не только продолжать свои посреднические усилия, но и быть четким в сообщениях, которые он направляет в Тбилиси.

У Грузии еще много работы, если она хочет реализовать весь потенциал своего движения к демократии и членству в европейских и трансатлантических организациях.

Брюссель и Вашингтон должны четко объяснить, что такие цели могут быть достигнуты только при соблюдении демократических принципов и верховенства права, а также при отходе от политики мести и поляризации правосудия.

Выбор остается за Тбилиси. Между тем будущее страны висит на волоске, резюмирует издание.