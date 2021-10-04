Задержан украинский хакер, нанесший более чем 100 иностранным компаниям убытков на 150 млн долл., - прокуратура. ФОТО

Правоохранителями задержан хакер, причастный к совершению кибератак на более чем 100 иностранных компаний в Европе и США.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия,25-летний гражданин Украины распространял вредоносное программное обеспечение с целью дальнейшего вымогательства денежных средств у иностранных компаний за восстановление данных. Вирусное ПО попадало в компьютерные системы корпораций путем взлома программы для удаленной работы пользователя с компьютером, а также через спам-рассылку. После этого вирус осуществлял шифрование данных, за восстановление доступа к которым от компаний требовались денежные средства.

В результате от кибератак пострадали более 100 иностранных компаний. Среди них известные мировые энергетическая и туристическая компании, а также разработчики техники, которым нанесен ущерб на сумму более 150 млн долларов США.

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Проведены обыски на территории Киева, Киевской и Хмельницкой областей по месту жительства хакера и близких к нему лиц. Изъяты денежные средства на общую сумму более 360 тыс долларов, компьютерная техника, терминалы мобильной связи, транспортные средства. Кроме того, на криптокошельках мужчины заблокировано 1,3 миллиона долларов.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи), ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Хакеру грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

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