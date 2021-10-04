С начала суток зафиксирован пролет беспилотника войск РФ, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток один раз нарушили режим "тишины". Потерь среди украинских воинов нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС. На Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения. "Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять задачи по назначению", - добавили в штабе. Также читайте: В армию РФ за шесть лет незаконно призвали 34 тысячи крымчан, - прокуратура АРК

Автор: Богдан Русінко