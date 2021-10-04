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С начала суток зафиксирован пролет беспилотника войск РФ, потерь нет, - штаб ООС

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С начала суток зафиксирован пролет беспилотника войск РФ, потерь нет, - штаб ООС
Российско-оккупационные войска с начала суток один раз нарушили режим "тишины". Потерь среди украинских воинов нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

На Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять задачи по назначению", - добавили в штабе.

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Автор: Богдан Русінко

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  • Valery Greff
    Над Кончей куча глушилок беспилотников - муха не проскочит. А на фронте беспилотники шастают как хотят...
  • CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
    Почему не сбили, пять сопли жевали, писали доклады?
  • Власов Сергей b3083465
    А сбивать будете или статистику позора будете вести
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