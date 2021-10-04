Новости

Запрет посещать учебные заведения при менее чем 80% вакцинированных учителей оспаривают в ОАСК

2 14855
Запрет посещать учебные заведения при менее чем 80% вакцинированных учителей оспаривают в ОАСК
В Окружном административном суде Киева зарегистрировали иск к Кабинету Министров о запрете посещать учебные заведения при менее чем 80% вакцинированных учителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

Окружным административным судом города Киева зарегистрирован иск к Кабинету Министров Украины, истцом указанный Дмитрий Ламза.

Истец просит отменить Постановление Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 №1236 (в редакции от 24.09.21) "Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV 2" в части, касающейся посещения учебных заведений соискателями образования.

В частности, согласно оспариваемым положениям, в случае установления "желтого" уровня эпидемической опасности детям будет разрешено посещать дошкольные, специальные заведения, 1-4 классы учреждений общего среднего образования, а также учебные заведения, в которых работает не менее 80% работников, имеющих документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации, отрицательный тест и тому подобное. А в случае установления "красного" уровня - все работники должны иметь один из вышеуказанных документов.

По мнению истца, положения обжалуемого постановления являются дискриминационными по отношению к работникам образования.

Сейчас суд решает вопрос открытия производства по делу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скандальный ОАСК открыл производство по иску судьи КС Касминина к НАПК

Автор: Богдан Русінко

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Роман Петров 34ac3a86
    И так у нас везде: вместо того, чтобы просто ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ - ищем лазейки, покупаем сертификаты, судимся, оспариваем, доказываем... Точно так же: нарушаем ПДД и ищем как оспорить, доказать, что прибор не может быть использован и т.д. А можно просто НЕ НАРУШАТЬ!
  • Valery Greff
    Только тут хитрожопость имеет вполне таки себе печальные перспективы:

  • Frol Fedoroff
    Нужна государственная политика в вопросе вакцинации - Постановление КМУ, Закон принятый Верховной Радой.. Но... Страной управляет клоун и квартальные шуты. Им это неинтересно. На этом бабла не срубишь.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости