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ЕС обсудит диверсификацию поставок газа из-за скачка цен и зависимости от РФ, - еврокомиссар Джентилони

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ЕС обсудит диверсификацию поставок газа из-за скачка цен и зависимости от РФ, - еврокомиссар Джентилони
Министры экономики и финансов зоны евро на заседании Еврогруппы обсудят диверсификацию поставок и хранения газа на фоне зависимости от России и высоких цен. Также планируется рассмотреть экономические последствия роста стоимости энергоносителей.

Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Евросоюз намерен обсудить пути диверсификации поставок и хранения, а также решить проблему высоких цен на поставки", - сказал он, отвечая на вопрос о зависимости ЕС от поставок газа из России.

Джентилони отметил, что планируется обсуждение резкого скачка цен на электричество и его последствия, а также меры, которые могут быть приняты для их стабилизации. По его словам, для этого ЕС нужна координация действий как на уровне отдельных стран, так и на общеевропейском.

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"Еврокомиссия готовит доклад о влиянии на европейский рынок глобального роста цен на газ", - уточнил чиновник, добавив, что необходимо защитить от роста цен наиболее уязвимые категории европейских граждан.

Автор: Ірина Дашківська

Топ комментарии

  • Алекс Алекс ac254547
    Понастроили трубопроводов типа НАБУКО, СПГ-терминалов для газа из США, оклеили всё солнечными панелями, понатыкали ветряков, приняли разные энергетические антимонопольные пакты, ввели рынок газа. И.... очутились там же где и были только в ещё худшей зависимости от рф. Это надо уметь.
  • tim link
    дошло наконец то до еврожираф.. ...расеи верить -себя не уважать!, на все времена истина!
  • Lada2014
    А вас же предупреждали, что с цапами связываться себе дороже..
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