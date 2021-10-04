ЕС обсудит диверсификацию поставок газа из-за скачка цен и зависимости от РФ, - еврокомиссар Джентилони

Министры экономики и финансов зоны евро на заседании Еврогруппы обсудят диверсификацию поставок и хранения газа на фоне зависимости от России и высоких цен. Также планируется рассмотреть экономические последствия роста стоимости энергоносителей.

Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Евросоюз намерен обсудить пути диверсификации поставок и хранения, а также решить проблему высоких цен на поставки", - сказал он, отвечая на вопрос о зависимости ЕС от поставок газа из России.

Джентилони отметил, что планируется обсуждение резкого скачка цен на электричество и его последствия, а также меры, которые могут быть приняты для их стабилизации. По его словам, для этого ЕС нужна координация действий как на уровне отдельных стран, так и на общеевропейском.

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"Еврокомиссия готовит доклад о влиянии на европейский рынок глобального роста цен на газ", - уточнил чиновник, добавив, что необходимо защитить от роста цен наиболее уязвимые категории европейских граждан.