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В Броварах конфликт из-за такси двух нетрезвых пассажиров закончился стрельбой, - Нацполиция. ФОТО

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В Броварах (Киевская область) конфликт из-за такси двух нетрезвых мужчин закончился стрельбой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Броварах конфликт из-за такси двух нетрезвых пассажиров закончился стрельбой, - Нацполиция 01

Правоохранители выяснили, что оба мужчины навеселе одновременно вызвали такси, а когда приехал автомобиль - не смогли определиться, кто первый поедет. В результате конфликта, который перерос в драку, один из мужчин достал травматическое оружие и выстрелил в воздух, а затем ранил оппонента в грудь.

После этого стрелявший сел в такси и уехал. Прибывшие на место медики оказали 32-летнему пострадавшему помощь на месте. От госпитализации он отказался - его жизни ничего не угрожает.

Полиция задержала стрелявшего. Им оказался 47-летний житель Броваров. По месту его жительства обнаружено травматическое оружие.

В Броварах конфликт из-за такси двух нетрезвых пассажиров закончился стрельбой, - Нацполиция 02

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины.

Автор: Володимир Янченко

Топ комментарии

  • Anton Zak
    а якби у них були вогнепали, вони б один одного вбили.. і таксиста би вбили. і медиків, які прибули. і ще з десяток дітей, які проходили неподалік. пів міста би перестріляли. тому пістолети дозволяти ні в якому разі не можна!! звичайно ж, окрім мусорів, депутатів, спортсменів (яким дають військові звання), військових. їм можна, хай стріляють.
  • 5 копійок
    А де ті які кажуть ось як би і у другого була зброя...
  • Stepan Ivanoff
    нет, просто хорошо знаю быдло. я же с вами общаюсь
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