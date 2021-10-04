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Дания одобрила запуск "Северного потока-2"

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Дания одобрила запуск "Северного потока-2"
Датское энергетическое агентство дало разрешение на запуск российского газопровода "Северный поток-2". В Дании заявили, что компания Nord Stream 2 AG выполнила все необходимые условия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Агентство согласилось с тем, что трубопровод может быть введен в эксплуатацию, поскольку Nord Stream 2 AG выполнила все необходимые условия, в том числе касающиеся сертификации", - говорится в заявлении Датского энергетического агентства.

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"Северный поток-2" - это газопровод между Россией и Германией, проложенный по дну Балтийского моря. Украинская сторона выступает против запуска этого газопровода, потому что он ставит под угрозу транзит газа из России в Европу через Украину.

Топ комментарии

  • Дмитрий Иванов c94c0f2c
    Учитывая цена на газ и себе и Украине. Без денег за транзит Украина проживет, основная проблема это возрастаящуя угроза полномасштабной войны с кацапами. Но ничего не сделаешь, значит придется воевать
  • Дмитрий Иванов c94c0f2c
    Молодцы европейцы, удавочку себе на шею накидывают
  • буков
    Навряд, для пересічного москаля нічого не зміниться, так і будуть в лайні порпатись. Таліби щось отримають, ще якісь терористи, газу в сибірських містах все одно не буде.
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