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Беларусь выходит из соглашения с ЕС о возвращении нелегалов

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Беларусь выходит из соглашения с ЕС о возвращении нелегалов
Парламент Беларуси приостановил действие соглашения с Евросоюзом, по которому Минск должен был принимать обратно своих граждан и иностранцев, незаконно проникших с ее территории в страны ЕС.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой белорусское государственное информагентство "Белта".

Отмечается, что документ подготовлен в рамках ответных мер на "недружественные действия", предпринятые ЕС и его странами-участницами в отношении Беларуси, и предусматривает "освобождение белорусской стороны от обязательств" исполнять это соглашение.

"Я думаю, эта мера временная, и действие соглашения будет возобновлено после нормализации двусторонних отношений", - заявил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков.

Документ был подписан 8 января 2020 года в Брюсселе. Беларусь ратифицировала его 9 апреля 2020 года, а в силу он вступил с 1 июля 2020 года.

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С лета 2021 года Беларусь фактически не выполняет условия соглашения. В Польшу и страны Балтии из Беларуси прибывают множество нелегальных мигрантов.

Автор: Ольга Лузан

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Топ комментарии

  • Старый зольдат
    Значит надо минировать границу густо густо или отстреливать.
  • віктор федорович 31ee1569
    Мабуть вже треба припиняти називати Білорусь європейською країною.
  • Denis Denissov 9ab7c2b0
    Поляки и литовцы уже силой их выкидывают назад. И это правильно.

    https://www.youtube.com/watch?v=Mvvp3RZHIzk
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