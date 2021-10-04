Беларусь выходит из соглашения с ЕС о возвращении нелегалов
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой белорусское государственное информагентство "Белта".
Отмечается, что документ подготовлен в рамках ответных мер на "недружественные действия", предпринятые ЕС и его странами-участницами в отношении Беларуси, и предусматривает "освобождение белорусской стороны от обязательств" исполнять это соглашение.
"Я думаю, эта мера временная, и действие соглашения будет возобновлено после нормализации двусторонних отношений", - заявил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков.
Документ был подписан 8 января 2020 года в Брюсселе. Беларусь ратифицировала его 9 апреля 2020 года, а в силу он вступил с 1 июля 2020 года.
С лета 2021 года Беларусь фактически не выполняет условия соглашения. В Польшу и страны Балтии из Беларуси прибывают множество нелегальных мигрантов.