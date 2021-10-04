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Гидрографический катер передан ВМС Украины в Бердянске. ФОТО

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Сегодня, 4 октября в городе Бердянск состоялась торжественная церемония включения гидрографического катера "Дмитрий Чубарь" в состав Военно-Морских Сил ВС Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.

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После объявления приказа о включении, командиром катера был поднят Военно-Морской Флаг Вооруженных Сил Украины.

Гидрографический катер передан ВМС Украины в Бердянске 02

"Данный катер будет выполнять задачи по обеспечению потребностей ВМС Украины, наряду с другим корабельным составом в акватории Азовского моря", - говорится в сообщении.

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Гидрографический катер передан ВМС Украины в Бердянске 03

Автор: Володимир Янченко

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Велика передача великого катера від найвеличнішого.
  • 18c49ed2
    А где табличка про "велике"? Без этого будет не зачет .
  • 18c49ed2
    А если серьёзно -- это хорошо. Нам на Азове нужно много катеров и разных.
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