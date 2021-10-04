Гидрографический катер передан ВМС Украины в Бердянске. ФОТО
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Сегодня, 4 октября в городе Бердянск состоялась торжественная церемония включения гидрографического катера "Дмитрий Чубарь" в состав Военно-Морских Сил ВС Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.
После объявления приказа о включении, командиром катера был поднят Военно-Морской Флаг Вооруженных Сил Украины.
"Данный катер будет выполнять задачи по обеспечению потребностей ВМС Украины, наряду с другим корабельным составом в акватории Азовского моря", - говорится в сообщении.