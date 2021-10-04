Суд вынес первый приговор за подделку COVID-сертификатов: врач получил штраф 34 тыс. грн и отстранение от работы сроком на один год

Первое судебное решение по делу о подделке COVID-сертификатов было вынесено на прошлой неделе.

Об этом сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко на совещании у Президента Украины Владимира Зеленского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По информации Национальной полиции, врач из Павлограда Днепропетровской области получил штраф в размере 34 тыс. грн и лишение права деятельности по специальности сроком на один год.

Также за минувшую неделю было проведено 13 обысков и начато 12 уголовных производств.

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"Вакцинация от ковида спасает жизни. Нельзя допустить, чтобы врачи так презирали свое звание и пренебрегали здоровьем украинцев, - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко. - Мы продолжаем сотрудничать с Нацполицией и максимально возможно способствуем следствию, чтобы наказать тех, кто подделывает документы о вакцинации от COVID-19."

На прошлой неделе Минздрав направил представление к владельцам учреждений здравоохранения с требованиями отстранить руководство 15 больниц, врачи которых подделывали COVID-сертификаты о вакцинации.

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Также Минздрав предусмотрел средства для установления минимальной заработной платы для врачей на уровне 20 тысяч гривен и 13,5 тысячи гривен для средних медицинских работников в проект бюджета на 2022 год.