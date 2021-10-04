В Пакистане, Австралии и Великобритании будут расследовать деятельность людей, фигурирующих в Pandora Papers

Кроме Чехии, на данные Pandora Papers прореагировали правительства или правоохранители в Пакистане, Австралии и Великобритании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан пообещал расследовать информацию о пакистанских гражданах, которые могут быть связаны с незаконными сделками с Pandora Papers.

Журналисты выяснили, что ряд высокопоставленных чиновников Пакистана, в частности, министры, обладают многочисленными состояниями, которые они накопили благодаря уклонению от налогов и коррупции. В то же время оппоненты уже призвали Имрана Хана уйти из-за этой информации журналистов в отставку.

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В налоговом управлении Австралии сообщили, что хотя они не опираются на утечку данных в своей работе, информация Pandora Papers их заинтересовала. Заместитель комиссара управления Уилл Дэй заявил, что фигурантов этих документов, прибегавших к незаконным махинациям, могут "ждать серьезные последствия за свои действия".

Похожее заявление сделали и в Великобритании. Там министр финансов Риши Сунак сказал, что департамент, отвечающий за налоги, изучит Pandora Papers. По его словам, это сделают для того, "чтобы увидеть, есть ли что-нибудь, что мы можем узнать".

Pandora Papers - коллаборация более чем 600 журналистов-расследователей из 117 стран мира, которые в течение года исследовали 11,9 миллиона файлов - крупнейшей за всю историю утечки конфиденциальных документов.

По словам расследователей, он раскрывает тайны 35 нынешних и бывших мировых лидеров, более 330 чиновников в 90 странах мира, художников и убийц. К работе над этими файлами присоединились и украинские журналисты из агентства "Слідство.Інфо".

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Документы Pandora Papers свидетельствуют о деятельности 14 мировых провайдеров - юридических компаний, которые создавали, управляли и держали в тени финансовую активность офшорных компаний в таких юрисдикциях, как Британские Виргинские острова, Белиз, Кипр и Самоа.

В документах нашли сведения об украинских олигархах, бывших и действующих чиновников - всего в Pandora Papers более 1,5 тысячи украинцев.