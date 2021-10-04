Масштабный сбой в работе Facebook, WhatsApp и Instagram
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Пользователи по всему миру жалуются на невозможность подключиться к Facebook, WhatsApp и Instagram.
Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, сообщает Цензор.НЕТ.
На сбой в работе Facebook пожаловались более 60 тыс. пользователей по всему миру. О проблемах с Instagram сообщили 55 тыс. человек, с WhatsApp - почти 15 тыс.
Основные жалобы связаны с работой сайтов и приложений этих соцсетей, а также с соединением с серверами. Пользователи WhatsApp также жалуются на невозможность отправить сообщения.
Представители соцсетей пока официально не прокомментировали ситуацию.