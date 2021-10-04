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Зарубежные послы обвинили спецслужбы Грузии в прослушивании телефонов

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Зарубежные послы обвинили спецслужбы Грузии в прослушивании телефонов
Аккредитованные в Грузии послы после встречи в понедельник с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и министром иностранных дел Давидом Залкалиани в совместном заявлении выразили обеспокоенность прослушиванием грузинскими спецслужбами телефонных разговоров иностранных дипломатов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На встрече была высказана крайняя обеспокоенность с фактами телефонного прослушивания Службой госбезопасности Грузии, которые грубо противоречат Венской конвенции от 1961 года о дипломатических отношениях и наносят урон нормальной дипломатической деятельности", - говорится в заявлении, размещенной на странице посла Евросоюза Карла Харцеля в соцсетях.

Ранее в грузинских СМИ сообщалось о прослушивании СГБ телефонных разговоров известных в Грузии лиц, представителей церкви, журналистов, а также дипломатов.

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Автор: Ольга Лузан

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Топ комментарии

  • Владимир Кукленко
    Негодяи. А от если бы полонием травонули. То отделались просто обеспокоенностью...
  • ольга янголенко
    Грузіни заяви що вели саакашвілі з украіни а що з нашими спецслужбами. Шастає у нас хто попал
  • Don Bessam dc0e2bc1
    мацковские уши...тупые послы.
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