Убийство полицейского в Чернигове: всех подозреваемых отправили под стражу. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Действия четырех злоумышленников правоохранители квалифицируют по п.12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Поступок еще одного задержанного фигуранта квалифицирован как грабеж, соединенный с насилием, или по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 186) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 2 октября около 1:00 ночи на улице Независимости в Чернигове группа молодых людей избила двух сотрудников полиции. Оба полицейских находились в отпуске и были одеты в гражданскую одежду.
По предварительным данным, одному из полицейских нанесли более 20 ударов в голову, и он умер на месте происшествия. Второго полицейского злоумышленники избили и в бессознательном состоянии ограбили. Мужчину госпитализировали с телесными повреждениями.