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Задержание Саакашвили: посол Грузии побывал в МИД Украины. Об экстрадиции не говорили

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Задержание Саакашвили: посол Грузии побывал в МИД Украины. Об экстрадиции не говорили
Это был первый визит Георгия Закарашвили в Министерство иностраннных дел Украины после недавнего назначения.

По словам посла, беседовали не только о Саакашвили, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Разговор был и о Саакашвили (экс-президенте Грузии Михеиле Саакашвили - ИФ), находящемся в заключении в Руставской тюрьме. Украинская сторона высказала благодарность в связи с посещением его в тюрьме украинским консулом. Я заверил, что грузинская сторона обеспечит соблюдение всех международных норм в отношении Саакашвили", - сказал посол.

"Об экстрадиции Саакашвили вообще не было разговора. Что касается заявления президента Украины, выразившего обеспокоенность в связи с задержанием украинского гражданина, то это вполне естественно и понятно", - отметил Закарашвили. Он выразил уверенность, что никаких разногласий в стратегическом партнерстве между Грузией и Украиной не будет.

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Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

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Автор: Ольга Лузан

Топ комментарии

  • Evgeny N
    У Міхо є громадянство Грузії? Якщо так, то які питання? Громалянин Грузії затриманий на території Грузії по звинуваченню у злочинах на території Грузії....
    Якщо ні, то тут вже повинна працювати дипломатична служба. Все решта - балачки і піар
  • Mykola Vynohrad
    чем больше мужчиноподобное бабскоугодное существо тем продажнее его нутро . . . он же никогда не был откровенным с мужчинами - да ? этот совковый мажор как порутчик Ржевский все сравнивал с пианино. . . а в Одесе хотел быть Остапом Бендером. Он придурок который хочет запомниться как выскочка. . . .точно как Зеленский. . . Я думаю что зек Саакашвили не верит что он в тюрьме . А есть у него там интернет чтоб поинтересоваться что о нем думают в настоящее время. А он ничего не сделал чтобы облегчить свою судьбу. Ему не привезут бабу с Киева. Потому что есть жена и дети. Он совсем не думает что и жена к нему не приедет пока он не ответит на все ее вопросы. Жены любят задавать неудобные вопросы когда ты в полной жопе. Вот и совадение подошло до Саакашвили зек и ЗеКоманда. . .. . получается что все из ЗеКоманды - скоро будут Зеками. .. . читайте завидуйте - зеуйобки а карма над лжецами одна - ****** вам всем незабаром.
  • Иван Петрович Сидоров
    На Вагнергейт Порошенко четыреждыуклонист-главнокомандующий с начальником СБУ лейтенантом Бакановым ответил Саакашвилигейтом.Премьер Грузии Гарибашвили благодарит Киев за сотрудничество в деле задержания Саакашвили .
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