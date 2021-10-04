За комментарии в соцсетях к новости от убийстве КГБ-шника в Беларуси задержано 116 человек, - правозащитники

С 29 сентября по 1 октября в Беларуси задержали 116 человек из-за комментариев о гибели минчанина Андрея Зельцера и сотрудника КГБ.

Об этом сообщил правозащитный центр "Вясна", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Людей задерживают по статьям об оскорблении представителя власти (статья 369 УК) и разжигании социальной розни (статья 130). В МВД Беларуси заявили, что "установили" более 200 человек, оставивших "оскорбительные комментарии".

Правозащитникам известны имена 116 человек, но цифра постоянно меняется. По их данным, большинство задержанных не вышло на свободу спустя 72 часа после задержания, родственники части из них до сих пор не знают местонахождение своих близких.

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Из-за материала о Зельцере в стране заблокировали сайт "Комсомольской правды в Беларуси": в нем одна из одноклассниц айтишника хорошо о нем отзывалась. Автором этой заметки является журналист Геннадий Можейко, которого задержали и поместили в изолятор на Окрестина в Минске. Он также проходит подозреваемым по статьям о разжигании ненависти (статья 130 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369).

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 28 сентября белорусские провластные СМИ опубликовали видео того, как минский айтишник застрелил ворвавшегося в его квартиру сотрудника КГБ и тоже был застрелен. 30 сентября в Киеве состоялся вечер памяти погибшего айтишника - Андрея Зельцера.