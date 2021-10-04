В "Северный поток-2" начали закачивать газ, - компания

Компания-оператор "Северного потока-2" утверждает, что начала заполнять газом первую нитку трубопровода.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт компании-оператора газопровода.

"С 4 октября началась процедура по заполнению газом первой нитки газопровода "Северный поток – 2". Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования", - сказано в сообщении.

В компании отметили, что ранее были проведены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода. Также продолжаются пусконаладочные работы на второй нитке.

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