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В "Северный поток-2" начали закачивать газ, - компания

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В "Северный поток-2" начали закачивать газ, - компания
Компания-оператор "Северного потока-2" утверждает, что начала заполнять газом первую нитку трубопровода.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт компании-оператора газопровода.

"С 4 октября началась процедура по заполнению газом первой нитки газопровода "Северный поток – 2". Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования", - сказано в сообщении.

В компании отметили, что ранее были проведены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода. Также продолжаются пусконаладочные работы на второй нитке.

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Автор: Ольга Лузан

Топ комментарии

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    я думаю нам это не страшно
    - уверен, за 8 лет войны Украина, ее правительства, президенты и мудрый нарид подготовились к полному прекращению подачи газа с страны-агрессора напрямую, в обход или реверсом
    - по другому и быть не может, ведь правда же?
  • Alex Walewski 08494ca1
    ну что... фрау меркельша свою пенсию заработала.....
  • Ex perd
    Мудрому нариду вообще пох тот газ. Главное "Скоты" и Квартал в телевизоре.
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