Президент ПАСЕ Дамс осудил преследование крымских татар в оккупированном Крыму

Президент ПАСЕ Рик Дамс осудил преследование крымских татар в Крыму, в том числе – замглавы Меджлиса Наримана Джеляла.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Недавние аресты и задержания в Крыму крымских татар, в том числе заместителя главы Меджлиса Наримана Джеляла, вызывают серьезную озабоченность. Это тем более тревожно, что, как сообщается, некоторые из них подверглись бесчеловечному обращению. Это неприемлемо. От имени ПАСЕ я призываю к полному соблюдению всех соответствующих рекомендаций и резолюций Ассамблеи, в частности, резолюции 2387 (2021) о нарушениях прав человека, совершаемых против крымских татар в Крыму", – говорится в заявлении Дамса, опубликованном 4 октября.

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