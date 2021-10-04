Задолженности по пенсиям есть перед 300 тысячами внутренне перемещенных лиц, - Денисова
1 4496
В Украине насчитывается почти 1,5 миллиона внутренне перемещенных лиц.
Об этом заявила уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова во время рабочей встречи с омбудсменом Республики Кипр Марией Стилиану-Лоттидес, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram Денисовой.
"Более половины сообщений о нарушении их прав, поступающие ко мне, касающиеся нарушения права на пенсионное обеспечение - около 300 тысяч внутренне перемещенных лиц имеют задолженность по пенсионным выплатам", - отметила она.
Также обсуждались и другие темы. В частности, на социальных гарантиях для детей погибших во время вооруженного конфликта лиц. Стилиану-Лоттидес предоставит уполномоченной ВР законодательные наработки Республики Кипр.