Вашингтон продолжит бороться с "Северным потоком 2", - Госдеп

Вашингтон продолжит выступать против проекта "Северный поток 2".

Об этом заявил представитель Госдепа США Нед Прайс. Таким образом он прокомментировал заполнение газом первой нитки этого газопровода, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У нас нет конкретной реакции на объявление, на которое вы ссылаетесь. Наша политика, как мы уже дали четко понять... состоит в том, что мы продолжаем выступать против этого газопровода", - заявил Прайс, отвечая на соответствующий вопрос в ходе брифинга.

"Мы продолжаем считать, что это геополитический проект Российской Федерации", - отметил Прайс.

По его словам, Вашингтон "продолжат применять закон" в отношении "Северного потока 2" в соответствии с периодическим обзором США санкций против этого проекта, осуществляемым сейчас.

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Ранее в понедельник оператор Nord Stream II Ag (принадлежит "Газпрому") сообщил, что началась процедура заполнения газом первой нитки газопровода "Северный поток 2".