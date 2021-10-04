Вашингтон продолжит бороться с "Северным потоком 2", - Госдеп
Об этом заявил представитель Госдепа США Нед Прайс. Таким образом он прокомментировал заполнение газом первой нитки этого газопровода, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"У нас нет конкретной реакции на объявление, на которое вы ссылаетесь. Наша политика, как мы уже дали четко понять... состоит в том, что мы продолжаем выступать против этого газопровода", - заявил Прайс, отвечая на соответствующий вопрос в ходе брифинга.
"Мы продолжаем считать, что это геополитический проект Российской Федерации", - отметил Прайс.
По его словам, Вашингтон "продолжат применять закон" в отношении "Северного потока 2" в соответствии с периодическим обзором США санкций против этого проекта, осуществляемым сейчас.
Ранее в понедельник оператор Nord Stream II Ag (принадлежит "Газпрому") сообщил, что началась процедура заполнения газом первой нитки газопровода "Северный поток 2".