В ВСУ подготовят 150 инструкторов для обучения военнослужащих английскому языку

В Вооруженных Силах Украины появятся внештатные инструкторы по обучению военнослужащих английскому языку.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР Минобороны.

Ожидается, что до конца текущего года специализированная подготовка по вопросам организации и методики обучения английскому языку будет организована для 150 военнослужащих, которые будут выполнять обязанности внештатных инструкторов языковой подготовки.

В дальнейшем указанные инструкторы с января 2022 года начнут проводить занятия по изучению английского языка в воинских частях и органах военного управления.

"Это станет еще одним шагом вперед на пути к достижению ВСУ совместимости с вооруженными силами стран - членов НАТО и стран-партнеров", - говорится в сообщении.

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