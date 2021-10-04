Новости

Госдеп призывает власти Грузии справедливо обращаться с Саакашвили

1 90725
Госдеп призывает власти Грузии справедливо обращаться с Саакашвили
Вашингтон призывает продемонстрировать справедливое отношение к задержанному в Грузии экс-президенту страны Михаилу Саакашвили и внимательно следит за ситуацией.

Об этом заявил в понедельник представитель Госдепа США Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы осведомлены о задержании Саакашвили, и мы пристально следим за развитием событий", - сказал Прайс.

"Мы призываем власти Грузии убедиться в том, что Саакашвили обеспечивают справедливое обращение в соответствии с грузинским законодательством, а также с международными обязательствами Грузии в области прав человека", - подчеркнул представитель Госдепа.

Смотрите: Девушка Саакашвили, "слуга народа" Ясько: Надо ехать в Грузию. ВИДЕО

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

Автор: Ольга Лузан

Топ комментарии

  • Janis Schulz
    А суд по мнению американцев это типа не справедливо - Михуел же выборы (тогда давно давно) проиграл, значит народ избрал другого менеджера государством и перестал доверять Михуелу - значит все демократически.

    Справедливо присядет в тюрягу как нелегальный украинский мигрант (на крайний случай) который хотел совершить госпереворот в чужой стране.

    Почему то эти высокопоставленные особи всегда считают что к ним законы не относятся, вот удивительно не правда ли, можно страну продать за пару тройку лямов, задницу кому то лизать за скидочку за три стакана нафты, через границу скакать туда сюда, лапшу на уши про поездки на великах и посадки (марихуаны) на приусадебном участке вешать, странно не правда ли?
  • Порохобандерівець
    От і все. Північна пушна тваринка прийшла укуреному грузину.
  • Vovcheg Zak
    "Карлсон, который живет на нарах" Астрид Линдгрен
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости