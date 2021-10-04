Цукерберг потерял 7 млрд долл. из-за масштабного сбоя в работе Facebook и Instagram

Состояние руководителя Facebook Марка Цукерберга снизились на 7 млрд долларов на фоне масштабного сбоя в соцсети.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Как пишет Bloomberg, за несколько часов сбоя соцсетей состояние Цукерберга сократилось до 120,9 млрд долларов, а сам он оказался на пятом месте в списке самых богатых людей мира.

После массового сбоя 4 октября на платформах, принадлежащих Facebook Inc., акции компании упали на 5%, пишет Forbes. В частности, о проблемах сообщали платформы Facebook, WhatsApp, Instagram и Oculus.

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Пока не известно, что именно стало причиной сбоя.

В Украине сервисы недоступны приблизительно с 18:30. Нынешний сбой в работе Facebook и в приложениях и сервисах, принадлежащих компании, пользователи других сетей называют самым продолжительным за всю историю существования.