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Пользователи массово жалуются на сбои в работе Netflix и PlayStation

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Пользователи массово жалуются на сбои в работе Netflix и PlayStation
Вслед за популярными социальными сетями, сервисы Netflix и PlayStation стали недоступными для пользователей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Downdetector.

39% пользователей Netflix сообщают о проблемах со стриминговым видео, 33% - о прекращении работы сайта, а еще 28% - жалуются, что перестало работать приложение сервиса.

Пользователи массово жалуются на сбои в работе Netflix и PlayStation 01

Что касается PlayStation, у 59% ​​пользователей возникает проблема с подключением к сервису, 25% - сообщают о невозможности зайти в свою запись, а еще 16% - не могут играть в игры из-за сбоя.

Пользователи массово жалуются на сбои в работе Netflix и PlayStation 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Facebook: Мы работаем над проблемами со своими платформами

Напомним, серьезный сбой в работе соцсетей Facebook, Instagram и WhatsApp произошел вечером 4 октября.

В Украине сервисы недоступны приблизительно с 18:30. Нынешний сбой в работе Facebook и в приложениях и сервисах, принадлежащих компании, пользователи других сетей называют самым продолжительным за всю историю существования.

Автор: Анна Судак

Топ комментарии

  • мільярд ЗЄдерев
    https://uareview.com/sluga-narodu-rushnyky/ Після з'їзду партії "Слуга народу" в Трускавці з готелю пропало 256 рушників

    В Трускавці у готелі з номерів зникло 256 рушників. Їх відсутність виявили після виселення з готелю 254 депутатів партії "Слуга народу", що проходили тут тижневе навчання.

    Про це повідомив один із працівників готелю, що просив не називати свого імені, віку, статі та кольору волосся.

    "Я сам голосував за "Слугу народу" і мені дуже подобались ці веселі молоді люди протягом всього тижня, що вони проживали в готелі, - розповідає працівник готелю. - І тому, може, я би нікому й не розповідав про ці злощасні 256 рушників. Але керівництво готелю поклало всю провину за їх зникнення на персонал і вимагає від нас відшкодування. А рушники були не дешеві. І це значить, що всі ми цілий місяць працюватимемо безкоштовно - щоб оплатити ці довбані рушники!"

    На запитання, чому в навчанні брало участь 254 депутата партії "Слуга народу", а рушників зникло - 256, працівник готелю відповідає:

    "Я, звичайно, можу помилятись, бо на власні очі нічого не бачив, і все це лише мої особисті здогадки… Але під кінець тижня сюди приїхав президент України Володимир Зеленський та керівник Офісу президента Андрій Богдан."

    Працівник готелю також попросив через ЗМІ можливості звернутись до нових власників рушників і передати їм, хто б вони не були, згадати про такі давно втрачені в політиці якості, як совість, чесність та відповідальність, і повернути рушники на місце.
  • Vadym Tsyrkalyuk
    коцапы и тут насрали, у тараканов смысл жизни - насрать гуще...
  • Стрелок
    именно так начинается обычно нашествие инопланетян
    я в кино видел
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