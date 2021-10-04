Пользователи массово жалуются на сбои в работе Netflix и PlayStation

Вслед за популярными социальными сетями, сервисы Netflix и PlayStation стали недоступными для пользователей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Downdetector.

39% пользователей Netflix сообщают о проблемах со стриминговым видео, 33% - о прекращении работы сайта, а еще 28% - жалуются, что перестало работать приложение сервиса.

Что касается PlayStation, у 59% ​​пользователей возникает проблема с подключением к сервису, 25% - сообщают о невозможности зайти в свою запись, а еще 16% - не могут играть в игры из-за сбоя.

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Напомним, серьезный сбой в работе соцсетей Facebook, Instagram и WhatsApp произошел вечером 4 октября.

В Украине сервисы недоступны приблизительно с 18:30. Нынешний сбой в работе Facebook и в приложениях и сервисах, принадлежащих компании, пользователи других сетей называют самым продолжительным за всю историю существования.