Главе "Укрэксимбанка" Мецгеру не понравился вопрос журналиста "Схем" - у оператора силой забрали технику и удалили запись. АУДИО
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, Мецгеру не понравилось один из вопросов журналистов-расследователей Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты". Сотрудники банка применили физическую силу к оператору "Схем" Александру Мазуру, отобрали у него две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись и удалили записанное видео.
Журналист Кирилл Овсяный на заранее запланированным интервью хотел узнать позицию Мецгера для расследования.
В кабинете, кроме самого Мецгера, также присутствовал директор департамента информационной политики "Укрэксимбанка" Владимир Пикалов, охранник и еще один работник банка, который применил физическую силу к оператору "Схем".
Сотрудники осмотрели одежду оператора на предмет наличия других записывающих устройств и с угрозами запрещали снимать события на телефон. Оператору и журналисту физически препятствовали покидать помещение.
Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения было удалено.
Журналист смог записать происходящее на аудио.
"Игорь, возьми у них камеры! Выставьте их (камеры. - Ред.) за дверь. И вот эту тоже. Кассеты выбросят", - слышно на записи голос председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера, который обращается к подчиненным.
Журналисты и представители редакции, прибывшие на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.
Редакция "Радио Свобода" обратилась к "Укрэксимбанку" с просьбой прокомментировать эти события. В пресс-службе банка сообщили, что готовят комментарий со своей позицией.
Евгений Мецгер возглавил "Укрэксимбанк" в марте 2020 года. До 2015 года он работал на низших должностях в этом госбанка. Мецгер - уроженец Кривого Рога.