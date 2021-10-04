Главе "Укрэксимбанка" Мецгеру не понравился вопрос журналиста "Схем" - у оператора силой забрали технику и удалили запись. АУДИО

На журналистов "Схем" совершили нападение в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, Мецгеру не понравилось один из вопросов журналистов-расследователей Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты". Сотрудники банка применили физическую силу к оператору "Схем" Александру Мазуру, отобрали у него две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись и удалили записанное видео.

Журналист Кирилл Овсяный на заранее запланированным интервью хотел узнать позицию Мецгера для расследования.

В кабинете, кроме самого Мецгера, также присутствовал директор департамента информационной политики "Укрэксимбанка" Владимир Пикалов, охранник и еще один работник банка, который применил физическую силу к оператору "Схем".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский позвонил главе "Укрэксимбанка" из-за жалоб бизнеса: Примите решение, чтобы люди могли погашать кредиты через год. У них нет денег. ВИДЕО

Сотрудники осмотрели одежду оператора на предмет наличия других записывающих устройств и с угрозами запрещали снимать события на телефон. Оператору и журналисту физически препятствовали покидать помещение.

Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения было удалено.

Журналист смог записать происходящее на аудио.

Также читайте: Минкульт предлагает установить уголовную ответственность за систематическое психологическое насилие в отношении журналиста

"Игорь, возьми у них камеры! Выставьте их (камеры. - Ред.) за дверь. И вот эту тоже. Кассеты выбросят", - слышно на записи голос председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера, который обращается к подчиненным.

Журналисты и представители редакции, прибывшие на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.

Редакция "Радио Свобода" обратилась к "Укрэксимбанку" с просьбой прокомментировать эти события. В пресс-службе банка сообщили, что готовят комментарий со своей позицией.

Евгений Мецгер возглавил "Укрэксимбанк" в марте 2020 года. До 2015 года он работал на низших должностях в этом госбанка. Мецгер - уроженец Кривого Рога.

Читайте также: Мужчину, напавшего на корреспондента "Букв", приговорили к 1 году условно