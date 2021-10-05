Российского наемника Бородая поздравили с мандатом депутата Госдумы РФ: якобы за него проголосовали более 200 тысяч жителей Донбасса

Бывший "премьер" группировки "ДНР" Александр Бородай утвержден депутатом Государственной думы России восьмого созыва от партии власти "Единая Россия".

"Союз добровольцев Донбасса" (объединяет наемников РФ), в котором Бородай является председателем правления, опубликовала поздравления в связи с получением им мандата депутата Госдумы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.

Там также утверждают, что за Бородая проголосовали более 200 тысяч жителей Донбасса.

Бородай занимал 8 место в федеральном списке партии "Единая Россия" по Ростовской области на выборах, которые прошли 17-19 сентября в России. Всего от партии "Единая Россия" по Ростовской области прошло 4 депутата по федеральным спискам и 7 по мажоритарным округам, а всего от Ростовской области в Думу попадут 13 депутатов.

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Напомним, выборы депутатов Госдумы прошли в России с 17 по 19 сентября. Явка, по данным ЦИК, составила 52 процента.

22 сентября Центризбирком России распределил мандаты между партиями, победившими на выборах в Госдуму. Согласно этим подсчетам, от "Единой России" мандат получит террорист Александр Бородай, который с мая по август 2014 года был главой "Совета министров "ДНР". От "Справедливой России - за правду" - террорист Захар Прилепин, командовавший подразделением оккупантов.

Однако 2 октября правозащитники заявили, что Александр Бородай и Захар Прилепин не попадают в Госдуму.