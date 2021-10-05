Российского наемника Бородая поздравили с мандатом депутата Госдумы РФ: якобы за него проголосовали более 200 тысяч жителей Донбасса
"Союз добровольцев Донбасса" (объединяет наемников РФ), в котором Бородай является председателем правления, опубликовала поздравления в связи с получением им мандата депутата Госдумы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.
Там также утверждают, что за Бородая проголосовали более 200 тысяч жителей Донбасса.
Бородай занимал 8 место в федеральном списке партии "Единая Россия" по Ростовской области на выборах, которые прошли 17-19 сентября в России. Всего от партии "Единая Россия" по Ростовской области прошло 4 депутата по федеральным спискам и 7 по мажоритарным округам, а всего от Ростовской области в Думу попадут 13 депутатов.
Напомним, выборы депутатов Госдумы прошли в России с 17 по 19 сентября. Явка, по данным ЦИК, составила 52 процента.
22 сентября Центризбирком России распределил мандаты между партиями, победившими на выборах в Госдуму. Согласно этим подсчетам, от "Единой России" мандат получит террорист Александр Бородай, который с мая по август 2014 года был главой "Совета министров "ДНР". От "Справедливой России - за правду" - террорист Захар Прилепин, командовавший подразделением оккупантов.
Однако 2 октября правозащитники заявили, что Александр Бородай и Захар Прилепин не попадают в Госдуму.