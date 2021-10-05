Новости

Сбои в работе сервисов Facebook связаны с проблемами с сетью, - глава техслужбы Шрепфер

4 46822
Сбои в работе сервисов Facebook связаны с проблемами с сетью, - глава техслужбы Шрепфер
Масштабный сбой в работе сервисов Facebook произошел из-за проблем с сетью.

Об этом написал в Twitter глава техслужбы Майк Шрепфер, передает Цензор.НЕТ.

"Искренние извинения перед всеми, кого затронули перебои в работе сервисов Facebook. У нас возникли проблемы с сетью, и команда работает изо всех сил, чтобы наладить и восстановить сервисы как можно быстрее", - написал Шрепфер.

Сбои в работе сервисов Facebook связаны с проблемами с сетью, - глава техслужбы Шрепфер 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цукерберг потерял 7 млрд долл. из-за масштабного сбоя в работе Facebook и Instagram

Репортер The New York Times Шира Френкель также в Twitter сообщила, что сотрудники компании Facebook не могут попасть в офис для того, чтобы оценить масштабы проблемы со сбоями в работе социальных сетей, поскольку у них не работают электронные пропуска.

Сбои в работе сервисов Facebook связаны с проблемами с сетью, - глава техслужбы Шрепфер 02

Напомним, серьезный сбой в работе соцсетей Facebook, Instagram и WhatsApp произошел вечером 4 октября.

В Украине сервисы недоступны приблизительно с 18:30. Нынешний сбой в работе Facebook и в приложениях и сервисах, принадлежащих компании, пользователи других сетей называют самым продолжительным за всю историю существования.

Также читайте: Пользователи массово жалуются на сбои в работе Netflix и PlayStation

Автор: Анна Судак

Топ комментарии

  • Stepan Ivanoff
    а нечего банить нормалных
  • Vadym Tsyrkalyuk
    вы придурки с одного флага пишете, ума не хватает разнообразить...
  • olele
    Накануне масштабного сбоя в работе Facebook бывшая сотрудница компании Фрэнсис Хауген дала интервью, в котором рассказала, что соцсеть якобы игнорирует контент, который разжигает ненависть, для того чтобы получить большую прибыль. Перепалки в сети, по ее словам, заставляют пользователей, проводить в ней больше времени.

    В интервью телеканалу https://www.cbsnews.com/news/facebook-whistleblower-frances-haugen-misinformation-public-60-minutes-2021-10-03/ CBS она отметила, что руководство компании неоднократно работало по принципу "рост важнее безопасности". 37-летняя Хауген два года была на должности продакт-менеджера в группе гражданской ответственности компании. За это время ей удалось скопировать ряд служебных записок и документов.

    Эти документы она анонимно передала в правоохранительные органы, позже их опубликовало издание Wall Street Journal, однако сейчас девушка захотела показать свою личность. В частности, в жалобах говорится, что собственное исследование Facebook показывает, что соцсеть усиливает ненависть, дезинформацию и политические волнения. Однако, компания скрывает то, что знает об этом.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости