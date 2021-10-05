90-летний актер "Стартрека" Шетнер станет космическим туристом новой миссии Blue Origin Безоса

Компания Blue Origin, принадлежащей основателю Amazon Джеффу Безосу, представила еще двух членов экипажа, которые полетят в космос во время очередного туристического полета.

Это актер Уильям Шетнер и вице-президент Blue Origin по полетам Одри Пауэрс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт компании.

Уильяму Шетнеру 90 лет. Он сыграл Джеймса Тиберия Кирка, капитана звездолета "Энтерпрайз", в сериалах "Звездный путь: Оригинальный сериал", "Звездный путь: Анимационный сериал" и семи фильмах серии "Стартрек".

Вице-президент компании по полетам Одри Пауэрс работает в компании с 2013 года. Она провела около 2 тысяч часов в консоли на МКС, инженер и пилот.

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Ранее компания сообщила, что на борту New Shepard будет находиться 4 астронавта, двое из которых - Крис Бошуизен и Глен де Врис. Это 18-миссия компании. Прямая трансляция начнется 12 октября в 16:30 по киевскому времени.

Напомним, 20 июля компания Blue Origin осуществила первый пилотируемый суборбитальный полет ракетной системы New Shepard с американским миллиардером Джеффом Безосом, а также тремя космическими туристами на борту New Sheppard.