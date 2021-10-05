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Уроженец Луганщины возглавлял несколько пророссийских организаций на Закарпатье, планировал убийство и теракт, - прокуратура

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Уроженец Луганщины возглавлял несколько пророссийских организаций на Закарпатье, планировал убийство и теракт, - прокуратура
На Закарпатье жителя Луганщины подозревают в государственной измене и подготовке террористического акта.

Об этом Суспільне сообщила пресс-секретарь прокуратуры Закарпатья Екатерина Хижняк, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, мужчина был главой нескольких пророссийских организаций в Закарпатье. Он контактировал с иностранными организациями, от которых получил задание осуществить ряд провокаций и террористический акт в области. Преступления обвиняемый совершал вместе с сообщником в 2018 году.

"В частности, подозреваемый планировал организовать акции протеста у консульства других государств, поджоги учреждений и других объектов, акты вандализма. По мнению заказчиков, такие действия должны привести к дискредитации Украины", - рассказала пресс-секретарь.

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"Кроме этого, мужчина пытался организовать убийство общественного активиста, за что обещал исполнителю 30 тыс. долларов. В то же время обвиняемый согласился организовать в Украине информационные акции в интересах РФ с помощью отдельных СМИ и завербовать отдельных украинских военнослужащих, владеющих информацией о расположении личных составов военных ВСУ", - добавила Екатерина Хижняк.

Досудебное расследование по делу завершено. Обвинительный акт по уроженцу Луганщины направили в суд. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Автор: Анна Судак

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    Пока СБУ орехи околачивало, рашка , наверно ,создала такие темы вовсех областях. Неужели убийства, избиения и смерти воинов и добровольцев по всей Украине у СБУ не вызывало подозрений?

    Это очень похоже на взрывы складов в воюющей стране , когда уже в других странах ( Чехия Болгария сразу вычислили россиян и причины взрывов -не дать Украине оружие) в Украине оказывается были виноваты ЛОСИ .
    А может в органах тоже сплошные жители Луганщины? Как часто руководящие должности в силовых органах получают именно выходные с востока и Крыма. И никто не задумывается .
  • Vadym Tsyrkalyuk
    этому осбый статус?
  • Сергей Гусаченко 4a900e56
    Я, как военный, двумя руками и ногами "за". Но 73% взяли себе руководителя "а ля хороший мальчик"
    Ну вот теперь зеленый мальчик прыгает и по фонтанам, и по Карпатам, и по Оманам, и Трускавцу. И он не знает, и он не видит что это лицедейство ведет его к позорному концу.
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