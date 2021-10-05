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Госдеп США о "Досье Пандоры": Конкретно прокомментировать данные не можем, изучаем

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Госдеп США о "Досье Пандоры": Конкретно прокомментировать данные не можем, изучаем
США пока не могут комментировать "Досье Пандоры" - расследование финансовых операций бывших и действующих лидеров разных стран мира и чиновников, и в настоящие время изучают публикацию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в понедельник представитель госдепа США Нед Прайс.

"Мы, конечно, видели сообщения о "Досье Пандоры", но мы пока не можем конкретно прокомментировать данные, которые изучаем", - заявил Прайс в ходе брифинга.

"Однако важно знать в целом, что США активно обращают внимание на усилении финансовой прозрачности", - добавил он.

В ходе расследования "Досье Пандоры" около 600 журналистов из 117 стран изучили почти 12 млн документов. СМИ, участвовавшие в этой работе, приступили в воскресенье вечером к публикации собранной информации. В расследовании сообщается о том, что свыше 30 бывших и действующих лидеров стран мира и более 300 высокопоставленных госчиновников были замешаны в офшорных финансовых операциях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский отказался комментировать скандал с офшорами до выхода расследования, но теперь ему придется это сделать, - журналистка Бабинец

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Топ комментарии

  • Maksim Perepelitca
    Непотріб подалі від України . . Карлсона в Грузию, Ермака на Россию, Хламидию в Абхазию, бабуБеню в США, ваЗелина в Израиль.
  • Al Makarski
    В том списке барыга-Коломойский, барыга-Баканов, барыга-Шефир и их клоун-Зе.

    За 2,5 года на Порошенко криминала у Зе не нашли. Ибо, на Пороха нигде нет НИЧЕГО.

    Никодим
    Иван
    Харитон
    Ульяна
    Яков

    А вот Зе натворил на два пожизненных:

    офшоры+вагнеры+чаус+шефир..+....... = #
  • Анатолий К 65c6a92d
    Негайно хор імені Верьовки, щоб Лисий заспівав:
    "Гроріла сRака палала
    Вови в офшорах ла-ла-ла
    Гроші людські із банку вкрав
    А вам про Пороха втирав
    Ось вам барига й мародер
    Поклав на всіх вас Вова хеR
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