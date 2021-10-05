В Facebook назвали причину многочасового сбоя: неправильное изменение конфигурации на магистральных маршрутизаторах

Компания Facebook заявила, что сбой в работе сервиса был вызван неправильным изменением конфигурации на магистральных маршрутизаторах, данные пользователей не пострадали.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится на сайте Facebook.

"Наши сервисы теперь снова подключены к сети, и мы активно работаем над тем, чтобы полностью вернуть их к обычной работе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инженеры компании выяснили, что причиной сбоя стали изменения конфигурации на магистральных маршрутизаторах, которые отвечают за координацию сетевого трафика между центрами обработки данных.

"Этот сбой в сетевом трафике оказал каскадное воздействие на способ связи наших центров обработки данных, что привело к тому, что наши службы перестали работать", - сообщили в Facebook.

"На данный момент мы хотим прояснить, что, по нашему мнению, основной причиной этого сбоя было неправильное изменение конфигурации", - заявили в компании.

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"У нас также нет доказательств того, что пользовательские данные были скомпрометированы в результате этого сбоя", - добавили в Facebook.

"Мы приносим извинения всем пострадавшим и работаем над тем, чтобы лучше понять, что произошло сегодня, чтобы мы могли продолжать делать нашу инфраструктуру более устойчивой", - сообщили в компании.

Ранее глава компании Facebook Марк Цукерберг сообщил о восстановлении работы Facebook, WhatsApp и Instagram и извинился за произошедший сбой.

"Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger теперь возвращаются в Сеть. Извините за сегодняшний сбой - я знаю, как сильно вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с близкими вам людьми", - написал Цукерберг в Facebook.

Сбой продлился примерно шесть часов.

Ранее сообщалось о сбоях работы Facebook, Instagram, WhatsApp. Затем стали поступать сообщения о возможных проблемах у Google, Twitter, TikTok и многих других онлайн-сервисов. Также поступали данные о перебоях в работе Amazon Web Services, T-Mobile, AT&T.

Кроме того, сервис Downdetector получил информацию о некоторых сбоях в электронных системах Southwest Airlines, Bank of America, Snapchat, Gmail, Telegram.

Телеканал Fox News называл происходящее "самым продолжительным в истории отключением соцсетей по всему миру". Также телеканал отметил, что начинают циркулировать слухи о том, что Facebook и Instagram могли пострадать от хакеров.

Эксперты, которых опрашивают американские СМИ, пока предпочитают говорить о чисто технических предполагаемых причинах сбоев.