COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 9 846 новых случаев заражения
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 4 октября 2021 в Украине зафиксированы 9 846 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 918, медработников - 207).
Также за минувшие сутки:
госпитализирован - 1 881 человек;
летальных случаев - 317;
выздоровели - 4 229 человек.
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 37 080 человек,
методом ИФА - 8 762 человека,
экспресс-тестами - 28 283 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 469 856 человек;
выздоровели - 2 268 752 человека;
летальных случаев - 57 206;
проведено ПЦР-тестов - 13 003 972.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (992), Харьковской (940), Одесской (809), Запорожской (667) и Донецкой (662) областях", - рассказали в Минздраве.