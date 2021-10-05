COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 9 846 новых случаев заражения

В Украине зафиксированы 9 846 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 5 октября. Также за минувшие сутки зафиксированы 317 летальных случаев, последний раз такой высокий показатель суточной смертности в Украине фиксировался в средине мая 2021 года - 14 мая 322 летальных случая, 12 мая - 346.

Автор: Степан Гутник