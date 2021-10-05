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COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 9 846 новых случаев заражения

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COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 9 846 новых случаев заражения
В Украине зафиксированы 9 846 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 5 октября. Также за минувшие сутки зафиксированы 317 летальных случаев, последний раз такой высокий показатель суточной смертности в Украине фиксировался в средине мая 2021 года - 14 мая 322 летальных случая, 12 мая - 346.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 4 октября 2021 в Украине зафиксированы 9 846 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 918, медработников - 207).

Также за минувшие сутки:

COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 9 846 новых случаев заражения 02 госпитализирован - 1 881 человек;

COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 9 846 новых случаев заражения 02 летальных случаев - 317;

COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 9 846 новых случаев заражения 02 выздоровели - 4 229 человек.

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За сутки протестированы:

COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 9 846 новых случаев заражения 02 методом ПЦР - 37 080 человек,

COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 9 846 новых случаев заражения 02 методом ИФА - 8 762 человека,

COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 9 846 новых случаев заражения 02 экспресс-тестами - 28 283 человека.

За все время пандемии в Украине:

COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 9 846 новых случаев заражения 02 заболели - 2 469 856 человек;

COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 9 846 новых случаев заражения 02 выздоровели - 2 268 752 человека;

COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 9 846 новых случаев заражения 02 летальных случаев - 57 206;

COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 9 846 новых случаев заражения 02 проведено ПЦР-тестов - 13 003 972.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (992), Харьковской (940), Одесской (809), Запорожской (667) и Донецкой (662) областях", - рассказали в Минздраве.

COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 9 846 новых случаев заражения 11
COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 9 846 новых случаев заражения 12
COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 9 846 новых случаев заражения 13
COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 9 846 новых случаев заражения 14

Автор: Степан Гутник

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Топ комментарии

  • Дмитрий Гайдарченко
    Потому что во всем мире люди идут и вакцинируются, а у нас люди возомнили себя самыми умными..
  • Frol Fedoroff
    Все совершенно наоборот. Когда жрать нечего будет. Когда коммунальщики за долги свет и воду отключат. Когда пенсию перестанут платить, потому что налогов не будет. Тогда никакой локдаун зе-команде не помогут
  • Меркава
    А хто сказав, шо задихатись можна тіки від ковідли? До одного місця ваші пульсоксиметри.
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