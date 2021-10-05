Через полгода эффективность вакцины Pfizer против COVID-19 падает вдвое, - исследование

Эффективность вакцины от коронавируса Pfizer Inc / BioNTech снижается до 47% с 88% через шесть месяцев после введения второй дозы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

К такому выводу пришли исследователи из Pfizer и Kaiser Permanente (американская сеть здравоохранения. - Ред.). Они изучили электронные медицинские карты примерно 3,4 млн человек, которые были членами Kaiser Permanente Southern California в период с декабря 2020 года - когда вакцина впервые стала доступной - по август 2021 года.

Анализ показал, что эффективность вакцины в предотвращении госпитализаций и смертей оставалась высокой - 90% - в течение как минимум шести месяцев, даже против очень заразного варианта "Дельта".

Эффективность вакцины против варианта "Дельта" составила 93% после первого месяца, снизившись до 53% через четыре месяца. Против других вариантов коронавируса эффективность снизилась до 67% с 97%.

Данные позволяют предположить, что снижение связано с уменьшением эффективности, а не с более заразными вариантами, передает "Украинская правда" со ссылкой на медицинский журнал Lancet.

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Напомним, 4 октября Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило применение третьей дозы вакцины от коронавируса Pfizer / BioNTech через шесть месяцев после второй дозы.

Кроме того, в конце сентября Pfizer / BioNTech передали в контролирующие органы данные о применении вакцины против COVID-19 для детей. Производители лекарств заявили, что их испытания показали, что вакцина безопасна и эффективна для детей от 5 до 11 лет.

В США вакцина Pfizer на две дозы в настоящее время доступна для людей от 12 лет и старше.