За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 100 331 человека, всего - 7 242 115, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
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В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 5 820 725 человек.
Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.
"100 331 человек вакцинирован против COVID-19 за минувшие сутки 4 октября 2021. Первую дозу получили 51 472 человека, полностью иммунизированы - 48 859 человек.
В течение суток работали: 831 мобильная бригада, 2 925 пунктов вакцинации, 339 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании привиты 7 242 115 человек, из них получили одну дозу - 7 242 113 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 820 725 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 13 062 838 прививок", - рассказали в Минздраве.