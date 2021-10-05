Во Львовском "Охматдете" рекордное с начала пандемии число детей с COVID-19 - 41 ребенок, - пресс-служба медучреждения

В детской клинической больнице Львовской области "Охматдет" в настоящее время на стационарном лечении находится 41 больной коронавирусом ребенок. Для данного медучреждения это рекордное количество за все время пандемии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу больницы.

"41 ребенок с подтвержденным COVID-19 – это наш рекорд за все время пандемии! Именно столько сегодня у нас детей в нашем особом отделении. Это дети от нескольких месяцев и до 18 лет", - следует из сообщения.

Отмечается, что все пациенты лечатся в соответствии с протоколами и не нуждаются в интенсивной терапии и реанимации.

Кроме этого отмечается, что в случае выявления симптомов коронавируса у ребенка - необходимо обратиться к семейному врачу. Если его состояние ухудшается - сообщить об этом в "скорую".

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