Во Львовском "Охматдете" рекордное с начала пандемии число детей с COVID-19 - 41 ребенок, - пресс-служба медучреждения
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В детской клинической больнице Львовской области "Охматдет" в настоящее время на стационарном лечении находится 41 больной коронавирусом ребенок. Для данного медучреждения это рекордное количество за все время пандемии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу больницы.
"41 ребенок с подтвержденным COVID-19 – это наш рекорд за все время пандемии! Именно столько сегодня у нас детей в нашем особом отделении. Это дети от нескольких месяцев и до 18 лет", - следует из сообщения.
Отмечается, что все пациенты лечатся в соответствии с протоколами и не нуждаются в интенсивной терапии и реанимации.
Кроме этого отмечается, что в случае выявления симптомов коронавируса у ребенка - необходимо обратиться к семейному врачу. Если его состояние ухудшается - сообщить об этом в "скорую".