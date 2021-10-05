"Слуга народа" Буймистер о возможном исключении из фракции: Со мной об этом не говорили. Жду встречи с Зеленским, чтобы обсудить позицию
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она заявила в эфире телеканала "Украина 24".
"Я, как и вся страна, читаю новостные ленты, когда они появляются после брифингов господина Арахамии или господина Корниенко. Но со мной личных разговоров не было", - заявила Буймистер.
Нардеп сообщила, что во время выездного заседания "слуг народа" в Трускавце ей "удалось пару минут переговорить с президентом, который не знал о намерениях Давида Арахамии исключить меня из фракции".
"Мы договорились о том, что мы встретимся, и я расскажу не только, почему я голосовала красной кнопкой по важному законопроекту... я дам ему механизмы в рамках закона. Да, они будут немного сложнее и немного дольше процедурно, но они точно будут законными и помогут зацементировать тот результат борьбы, которого хочет достичь господин Зеленский. Он сказал, что мы в ближайшее время найдем время, и я сейчас жду подтверждения такой встречи", - рассказала "слуга народа".