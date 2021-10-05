На выходных СММ ОБСЕ насчитала 529 нарушений режима "тишины" на Донбассе
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Миссия ОБСЕ за период с вечера 1 октября по вечер 3 октября на Донбассе зафиксировала 529 нарушений режима прекращения огня.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете миссии.
Так, с вечера 1 по вечер 3 октября в Донецкой области СММ зафиксировала 157 нарушений режима прекращения огня, в том числе 15 взрывов. За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 209 нарушений режима прекращения огня.
В то же время, с вечера 1 по вечер 3 октября в Луганской области Миссия зафиксировала 372 нарушения режима прекращения огня, в том числе 82 взрыва. За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня.
Таким образом, на территории Донбассе всего зафиксировано 529 нарушений режима "тишины".