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Германия требует от "Северного потока-2" гарантий соответствия нормам ЕС, - Reuters

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Германия требует от "Северного потока-2" гарантий соответствия нормам ЕС, - Reuters
Немецкий регулятор требует у "Северного потока-2" гарантий соответствия нормам ЕС. Это, в частности, касается вопросов недискриминационного доступа к сети и интеграции интерконнектора в зону немецкого рынка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Федеральное сетевое агентство сегодня попросило Nord Stream 2 AG предоставить информацию и, в случае необходимости, доказательства того, что все нормативные требования будут выполнены в контексте эксплуатации газопровода", - говорится в сообщении немецкого регулятора (Bundesnetzagentur, BNetzA).

В регуляторе сообщили, что сделали запрос, поскольку невозможно исключить, что операции могут начаться в ближайшее время.

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Автор: Ірина Дашківська

Топ комментарии

  • валерий коренев 41e3634f
    Германия требует????? Научились корчить хари у кацапов, ведь все уже давно решено, меркельша со своей задачей справилась в пользу кацапии!!!!
  • Вадим Никаноров
    Меркельша с задачей справилась в пользу Германии, ибо будут они получать товар без посредников и дешевле. А вот у посредников от этого подгарает, они лишаются халявных агрессорских денег за посредничество. Для Меркель благополучие своих граждан куда важнее чем зароботок топменеджеров нафтогаза.
  • Yan Pastars
    А что из Естонии вещать оно по интереснее будет чем из родного коленовстана?
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