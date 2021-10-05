Пьяный отчим до смерти избил 10-летнюю приемную дочь на Закарпатье, при этом в доме находилась ее мать, - полиция. ФОТО

В селе Паладь-Комаровцы (Закарпатская область) нетрезвый отчим избил 10-летнюю приемную дочь, в результате чего девочка умерла. Злоумышленник задержан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

3 октября, около пятого часа на линию "102" поступило сообщение о смерти ребенка в селе Паладь-Комаровцы Ужгородского района.

34-летний заявитель признался, что вечером, находясь в нетрезвом состоянии, избил свою 10-летнюю приемную дочь. А утром нашел ребенка на кровати без признаков жизни.



Фото: сайт полиции

Тело ребенка находится в прозектуре для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Работники полиции задержали злоумышленника в порядке статьи 208 УПК Украины и поместят в изолятор временного содержания.

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Уголовное производство открыто по ч. 2 п.2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка).

Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение. Следствие по делу продолжается.

4 октября следователи полиции начали еще одно уголовное производство по факту смерти девочки.

После проведения всех необходимых первоочередных следственных действий правоохранители установили, что на момент совершения преступления в доме находилась мать погибшей девочки. Женщина не предприняла никаких действий и заведомо оставила ребенка, находившегося в опасном для жизни состоянии, без помощи.

Следователи открыли по данному факту еще одно уголовное производство по ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины, то есть оставление в опасности, повлекшее смерть человека. Именно в рамках этого производства будет дана правовая оценка действиям матери.