"Я личный узник Путина": Саакашвили написал письмо Зеленскому

Глава Исполнительного комитета реформ при президенте Украины, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили написал письмо главе украинского государства Владимиру Зеленскому.

Как информирует Цензор.НЕТ, письмо было опубликовано на странице Саакашвили в Facebook.

Текст письма приводим полностью:

"Уважаемый Владимир Александрович,

Глубоко тронут вашими словами и откликом настоящего государственного деятеля высокого класса на мой незаконный арест и заточение в Грузии по сфальсифицированным обвинениям, которые кроме России не признает никто в мире.

Я больше жизни люблю свою Грузию, но очень люблю и Украину, мою вторую родину, где провел много лет своей жизни и где у меня есть семья и друзья, и гражданство, которое я очень ценю. Я всю жизнь буду гордиться тем, что имел возможность внести свой скромный вклад в производимые вами исторические изменения и реформы. Поскольку я фактически являюсь личным узником Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи.

С уважением, Михаил Саакашвили".

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Отметим, что текст письма был опубликован на трех языках: украинском, русском и английском.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.