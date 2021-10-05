Закон об олигархах - это не об экономике, а о новых правилах жизни, - Шмыгаль
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава правительства заявил в интервью "LB.ua".
"Этот закон - о новых правилах жизни и поведения в обществе для отдельных лиц, имеющих довольно большое влияние. Поэтому здесь не об экономике, а действительно об отношениях в обществе, его расслоении и установлении справедливости", - подчеркнул Шмыгаль.
Глава правительства отметил, что речь идет о демонополизации.
"Мы хотим приглашать к приватизации как можно больше предприятий и лиц, как украинцев, так и иностранцев, чтобы увеличивать конкуренцию. Тогда это справедливо, и тогда мы говорим об экономическом развитии. Если вы хотите, чтобы всю приватизацию в стране сделали 10 человек, это не конкурентные условия. Это вопрос дискуссии и точки зрения. Прямого запрета участия в приватизации крупному бизнесу не существует. Если вы сознательно относите себя к лицам с большим общественным влиянием и хотите иметь звание "олигарх", тогда надо смириться с определенными ограничениями. Причем эти ограничения не являются ограничениями прав и свобод человека", - объяснил премьер-министр.