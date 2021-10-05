Результаты расследования Pandora Papers не изменят диалога между Киевом и Вашингтоном, - Белый дом

Упоминание о президенте Владимире Зеленском в расследовании оффшоров, проведенных Международным консорциумом журналистов-расследователей, не изменит диалога между Киевом и Вашингтоном, но повышает для президента Джо Байдена важность вопроса усиления финансовой прозрачности в мире.

Об этом "Голосу Америки" во время брифинга в Белом доме сказала пресс-секретарь админитсрации Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Байден предан делу повышения прозрачности как в американской так и в международной финансовой системе. Он настаивает на этом в рамках своей внутренней политики. Также на международных форумах он сосредоточил внимание на важности сравнить правила игры, уменьшить коррупцию и убедиться, что мы делаем это как скоординированное международное общество. Я бы не сказала, что эти обвинения меняют диалог между Вашингтоном и Киевом. Скорее, они делают это вопрос более важным на международной повестке дня", - сказала Псаки.

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Ранее СМИ опубликовали расследование, в котором, в частности, говорится о том, что президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.