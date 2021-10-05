Наезд грузовика на детей в Харькове: один из пострадавших подростков умер в больнице

В больнице скорой и неотложной помощи в Харькове умер один из подростков, которые вечером 4 октября попали под колеса грузовика в микрорайоне Горизонт.

Как инормирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспильне".

Ребенка госпитализировали в состоянии клинической смерти и комы, сообщила со ссылкой на слова заместителя главного врача медучреждения Андрея Соцкого спикер горсовета Ольга Мирошниченко.

По его словам, не удалось реанимировать 14-летнего парня. 12-летний травмированный мальчик находится в отделении политравмы в тяжелом состоянии.

"У ребенка ушиб мозга и скелетная травма", - сообщила пресс-секретарь горсовета.

Напомним, авария произошла 4 октября на улице Большой Окружной в районе дома №3-А. Грузовик DAF XS с полуприцепом сбил двух подростков. По данным полиции, дети пересекали проезжую часть по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу.

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После наезда двое детей были госпитализированы в тяжелом состоянии в больницу неотложной помощи.

Полиция расследует аварию как "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта". Водителю грозит от трех до восьми лет заключения.