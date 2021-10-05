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Наезд грузовика на детей в Харькове: один из пострадавших подростков умер в больнице

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Наезд грузовика на детей в Харькове: один из пострадавших подростков умер в больнице
В больнице скорой и неотложной помощи в Харькове умер один из подростков, которые вечером 4 октября попали под колеса грузовика в микрорайоне Горизонт.

Как инормирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспильне".

Ребенка госпитализировали в состоянии клинической смерти и комы, сообщила со ссылкой на слова заместителя главного врача медучреждения Андрея Соцкого спикер горсовета Ольга Мирошниченко.

По его словам, не удалось реанимировать 14-летнего парня. 12-летний травмированный мальчик находится в отделении политравмы в тяжелом состоянии.

"У ребенка ушиб мозга и скелетная травма", - сообщила пресс-секретарь горсовета.

Напомним, авария произошла 4 октября на улице Большой Окружной в районе дома №3-А. Грузовик DAF XS с полуприцепом сбил двух подростков. По данным полиции, дети пересекали проезжую часть по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу.

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После наезда двое детей были госпитализированы в тяжелом состоянии в больницу неотложной помощи.

Полиция расследует аварию как "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта". Водителю грозит от трех до восьми лет заключения.

Топ комментарии

  • рузана лозинг
    взрослый дядя-водитель, тем более фуры, обязан ехать на такой скорости, и тем более перед пешеходным переходом, чтобы успеть затормозить, если малолетние недоумки решат перебегать по этому пешеходному переходу
  • Стрелок
    к сожалению статистика такова что если в дтп с пешеходом с него слетает обувь в 90% случаев он не жилец
  • Eugen Mk
    4.14. Пішоходам забороняється:
    p4.14:gl4" id="n260" name="n260">а) виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;
    p4.14:gl4" id="n261" name="n261">б) раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід;
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