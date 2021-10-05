Железняк о возможном вхождении Разумкова в "Голос": "У нас разное политическое будущее"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Нет, у нас с господином Разумковым добрые и дружественные отношения, но политическое будущее у нас разное", - сказал он журналистам в кулуарах парламента во вторник, отвечая на вопрос, готов ли "Голос" предложить Разумкову стать членом фракции после отставки.
Что касается отзыва Разумкова с должности спикера, по мнению Железняка, на данный момент в парламенте нет голосов за такое решение. "Я надеюсь, что у нас не будет нового главы", - добавил он.
Среди прочего, депутат подчеркнул, что действующий регламент не позволяет рассмотреть вопрос об отставке Разумкова уже в ближайший четверг.
Как сообщалось, депутатская фракция "Слуга народа" собрала суммарно около 190 подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в субботу в Трускавце.