Железняк о возможном вхождении Разумкова в "Голос": "У нас разное политическое будущее"

Лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк заявляет, что у фракции нет общего политического будущего со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нет, у нас с господином Разумковым добрые и дружественные отношения, но политическое будущее у нас разное", - сказал он журналистам в кулуарах парламента во вторник, отвечая на вопрос, готов ли "Голос" предложить Разумкову стать членом фракции после отставки.

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Что касается отзыва Разумкова с должности спикера, по мнению Железняка, на данный момент в парламенте нет голосов за такое решение. "Я надеюсь, что у нас не будет нового главы", - добавил он.

Среди прочего, депутат подчеркнул, что действующий регламент не позволяет рассмотреть вопрос об отставке Разумкова уже в ближайший четверг.

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Как сообщалось, депутатская фракция "Слуга народа" собрала суммарно около 190 подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в субботу в Трускавце.