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Нападение на журналистов "Схем": Подано заявление в полицию, расследование об "Укрэксимбанке" опубликуют в ближайшее время

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Нападение на журналистов "Схем": Подано заявление в полицию, расследование об "Укрэксимбанке" опубликуют в ближайшее время
Журналисты программы "Схемы", после того как на них совершили нападение в государственном "Укрэксимбанке", написали заявление в полицию о препятствовании журналистской деятельности.

Об этом в Facebook сообщила журналистка Наталия Седлецкая, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, в полиции уже есть заявление о препятствовании законной журналистской деятельности.

"Редакция завершает работу над расследованием о фактах, вопросы о которых так не понравились главе государственного финансового учреждения. Опубликуем его в ближайшее время", - подчеркнула Седлецкая.

Напомним, ранее сообщалось, что главе "Укрэксимбанка" Мецгеру не понравился вопрос журналиста "Схем" - у оператора силой забрали технику и удалили запись.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ комментарии

  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    мы уже в Израиле живем? откуда такая страсть обрезанных тулить на хлебные должности?
  • kelt kant
    мецгеры, шефиры, дзержинские еще в НКВД в 30-х годах на хлебных должностях были, при этом крестьяне без хлеба от голода пухли ... а это их внучки уже во всю стараются ...
  • Обычный человек
    Вор на воре и вором погоняет.

    Самая бедная страна Европы с самыми богатыми в Европе чиновниками.
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