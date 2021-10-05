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Отсутствие накопительной пенсионной системы отношу к собственному перечню "экономических преступлений против Украины", - Шмыгаль

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Отсутствие накопительной пенсионной системы отношу к собственному перечню "экономических преступлений против Украины", - Шмыгаль
Единственный цивилизованный выход получать достойные пенсии - это внедрении второго уровня накопительной пенсионной системы.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью "LB.ua", передает Цензор.НЕТ.

"Это, в принципе, очень важный момент развития нашего государства. Отсутствие накопительной пенсионной системы я отношу к собственному перечню "экономических преступлений против Украины", - подчеркнул глава правительства.

"Если бы ее внедрили15 лет назад, сейчас мы имели бы накопленных в экономике от 40 до 50 млрд долларов, которые инвестировались бы в нашу экономику. Посчитайте, 90 млрд долга ... Если бы мы сейчас имели внутренних накоплений в 50 млрд ... это длинные деньги, длинные инвестиции, которые пенсионные фонды могут инвестировать во внутреннюю экономику. Это вообще другое экономическое мировоззрение государства. Плюс на сегодняшний день это расчетно вдвое больше пенсия, чем та, которая существует сейчас. То есть, это то, что мы должны сделать, чтобы через 10-15 лет иметь достойную пенсию. Это неотвратимо", - отметил Шмыгаль.

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Автор: Богдан Русінко

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  • Al Makarski
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  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    у меня уже лет 10 валяется карточка какого-то частного накопительного пенсионного фонда, на который контора перечисляла ежемесчно леве на мою вторую пенсию - и ни фонда ни денег... так что делайте выводы сами.
  • юрий П cf937564
    такое впечатление,что все эти шмыгли-рыгли,каждый день перечитывают "12 стульев и Золотого телёнка".
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