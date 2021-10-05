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Переговоры с РФ по прямому контракту на поставку газа не планируются, - Шмыгаль

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Переговоры с РФ по прямому контракту на поставку газа не планируются, - Шмыгаль
Украина не планирует переговоры с РФ по заключению прямого контракта на поставку природного газа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью порталу lb.ua.

"Такие переговоры не планируются", - сказал он.

Премьер напомнил, что в подземных хранилищах (ПХГ) Украины уже накоплено свыше 18,5 млрд куб. м газа (уже 18,7 млрд куб. м. - Ред.), также страна имеет собственную газодобычу, что позволит пройти предстоящий отопительный сезон.

По его словам, также не стоит ожидать существенного реэкспорта на европейский рынок принадлежащего иностранным трейдерам газа, который хранится в ПХГ Украины.

"В любом случае, первое предложение делается всегда Украине в таких случаях. С вероятностью 100% газ, который находится в Украине, тут и будет использован", - сказал Шмыгаль.

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Автор: Ірина Дашківська

Топ комментарии

  • Garry Grant
    Да это ботва. Ща начнут мычать на всех углах-"покупайте,не выделывайтесь. Мы же братушки".
  • Константин Першин 61e1a67b
    Что значит не прямая покупка - тот же газ РФ, не покидая Украину физический, просто по документам перепродаётся Украине не Газпромом а фирмой прокладкой с офигенной наценкой. На пустом месте за наш счёт делаются просто космические деньги. Прибыль от этого имеют и Газпром и наши кормчие. Раньше Порох, сегодня Зеля. Всё же лежит на поверхности, всё элементарно.
  • mart 30fd814e
    А вы готовы просрать оставшуюся промышленность и всю страну засеять рапсом и подсолнухами? Видно что готовы.
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