Переговоры с РФ по прямому контракту на поставку газа не планируются, - Шмыгаль
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Украина не планирует переговоры с РФ по заключению прямого контракта на поставку природного газа.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью порталу lb.ua.
"Такие переговоры не планируются", - сказал он.
Премьер напомнил, что в подземных хранилищах (ПХГ) Украины уже накоплено свыше 18,5 млрд куб. м газа (уже 18,7 млрд куб. м. - Ред.), также страна имеет собственную газодобычу, что позволит пройти предстоящий отопительный сезон.
По его словам, также не стоит ожидать существенного реэкспорта на европейский рынок принадлежащего иностранным трейдерам газа, который хранится в ПХГ Украины.
"В любом случае, первое предложение делается всегда Украине в таких случаях. С вероятностью 100% газ, который находится в Украине, тут и будет использован", - сказал Шмыгаль.