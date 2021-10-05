Возле больницы во Львове образовалась очередь из скорых с больными COVID-19: за сутки - рекорд поступлений с начала пандемии. ФОТО
9 537171
Во Львове у приемного отделения Клинической больницы скорой медицинской помощи (КЛШМД) образовались очереди автомобилей скорой помощи, которые доставляют больных с СOVID-19.
Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь больницы Кристина Каспшишак, передает Цензор.НЕТ.
"За вчерашние сутки у нас рекордное количество поступлений с начала борьбы с пандемией - 81 человек. По состоянию на утро, в стационаре уже 409 подтвержденных случаев. Вакцинированных - 1", - отметила Каспшишак.
Отметим, что запечатленные на фото медики по какой-то причине без защитных костюмов.
Как сообщалось, на сегодняшний день во Львовской области подтверждены 153 433 случая инфицирования коронавируса (в том числе 592 - за последние сутки), из которых 3953 - летальные.