Поддельными COVID-сертификатами воспользовались 1 750 человек, - полиция
Об этом заявил начальник Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Александр Грынчак сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, 94% ресурсов, которые предлагают продажу сертификатов, являются фейковыми или это работа мошенников. Открыто 486 уголовных производств, проведено 140 обысков.
Правоохранители объявили 85 подозрений и заблокировали 83 ресурса. 1 750 граждан воспользовались услугами мошенников.
"Будет продолжаться проверка тех граждан и мы сделаем все, чтобы привлечь к уголовной ответственности этих лиц", - заявил Гринчак.
Поддельный COVID-сертификат стоит от 2 до 15 тысяч гривен.
ПЦР-тест оценивается от 200 до 700 гривен.
Людей, которые нарушают закон, могут привлечь к ответственности, начиная от штрафных санкций и до 8 лет лишения свободы, зависит от квалификации дела, сообщил Грынчак.