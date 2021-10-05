Поддельными COVID-сертификатами воспользовались 1 750 человек, - полиция

Поддельными COVID-сертификатами на сегодняшний день воспользовались 1 750 человек. Открыто 486 уголовных производств, проведено 140 обысков.

Об этом заявил начальник Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Александр Грынчак сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, 94% ресурсов, которые предлагают продажу сертификатов, являются фейковыми или это работа мошенников. Открыто 486 уголовных производств, проведено 140 обысков.

Правоохранители объявили 85 подозрений и заблокировали 83 ресурса. 1 750 граждан воспользовались услугами мошенников.

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"Будет продолжаться проверка тех граждан и мы сделаем все, чтобы привлечь к уголовной ответственности этих лиц", - заявил Гринчак.

Поддельный COVID-сертификат стоит от 2 до 15 тысяч гривен.

ПЦР-тест оценивается от 200 до 700 гривен.

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Людей, которые нарушают закон, могут привлечь к ответственности, начиная от штрафных санкций и до 8 лет лишения свободы, зависит от квалификации дела, сообщил Грынчак.