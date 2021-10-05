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"Дельта"-штамм коронавируса развивается по другому сценарию, многое зависит от вакцинации, - Данилов

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"Дельта"-штамм коронавируса развивается по другому сценарию, многое зависит от вакцинации, - Данилов
Штамм коронавируса "дельта" развивается по другому сценарию, чем другие штаммы.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua".

"Дельта" развивается по другому сценарию и очень многое зависит от вакцинации ... К большому сожалению, можем констатировать, что "дельта" касается и детей. Чего не было раньше. Родители должны понимать: штамм "дельта" поражает больше детей, чем предыдущие штаммы", - пояснил Данилов.

На вопрос о том, когда в Украине могут начать прививать от коронавируса несовершеннолетних, секретарь СНБО ответил, что после вакцинации взрослых.

Он добавил, что в конце месяца могут пересмотреть условия работы школ и других учебных заведений.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ комментарии

  • Гарри Гарриссон cc89b7c5
    Не помогает ни от каких, но, ради спокойствия и обогащения владельцев фармкомпаний лучше уколоться
  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    И надеяться на то, что "эффект" от укола будет не таким, как у студента, о котором писали недавно.
  • Valery Greff
    Кто умный, уже давно вакцинировались.
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